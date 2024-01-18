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وزير الدفاع يلتقي نظيره البريطاني لبحث تطورات أوضاع الشرق الأوسط

كتب:

محمد مجدي
04:59 م | الخميس 18 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وزير الدفاع البريطاني يشيد بالدور المصري الفاعل في محيطها الإقليمي

فيما أشاد وزير الدفاع البريطانى بالدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمي، خاصةً مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددٌ من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.