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تردد 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر و غانا مجانًا.. «اتفرج ببلاش»

كتب:

نهى نصر
05:15 م | الخميس 18 يناير 2024
كأس الأمم الأفريقية 2023

كأس الأمم الأفريقية 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر وغانا ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث تكون مباراة حاسمة للغاية، خاصة بعد تعادل المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق، الأمر الذي يجعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة والتي توضحها في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا 

من المقرر أن تقام مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، ونتيجة لذلك نستعرض تردد 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وغانا مجانًا في كأس الأمم الأفريقية ومنها:

- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969.

2- قناة Sport TV

القمر الصناعي Hispasat 30w.

التردد: 12207.

3- قناة 5Live HD

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد: 10840.

4- قناة 5Gold

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD

القنر الصناعي: Turksat 42E

التردد 12356.

6- قناة Max sport

القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E

التردد: 12418.

7- قناة Max sport

القمر الصناعي: Hellasat 39E

التردد: 11595.

8- قناة 5Stars HD

 القمر الصناعي: Amos 4W.

التردد: 11430. 

9- قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103. 

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية

وهناك بعض القنوات التي تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي منها:

1- قناة الجزائر الأولى:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10992

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500،

عامل تصحيح الخطأ 5/6

2- قناة المغرب الرياضية:

القمر الصناعي:

نايل سات

التردد 12303

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ 5/6).

3- قناة الرياضية المغربية الأولى:

القمر الصناعي:نايل سات

التردد 11642

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

4- قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: Hot Bird 13B

التردد: 11013

استقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

5- قناة تيلي تشاد:

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد 11207

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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