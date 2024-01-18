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وزير العدل الفلسطيني: كثير من دول العالم أمدت «الجنائية الدولية» بوثائق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

مريم جاد
05:30 م | الخميس 18 يناير 2024
جانب من احداث غزة

جانب من احداث غزة

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنهم استخدموا كل الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، وتم تكوين فريق قانوني من خلال الرئيس عباس لتوثيق كل جرائم الاحتـلال في غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، أن وزارة الخارجية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جـرائـم الإبـادة الجماعية في غزة، والعديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة.

وتابع: «يوجد تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتـلال الإسرائيلي».

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بقلم مريم جاد