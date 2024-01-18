«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنه لا يوجد أي شكاوى خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بيومها الثالث، وأن الامتحانات تمت بصورة طبيعية على نطاق جميع المدارس الأزهرية في كفر الشيخ.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وأوضح «شهاوي»، عبر بيان، اليوم الخميس، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب داخل لجان الامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، في معاهد أزهرية كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة سير عملية الامتحانات على مستوى جميع المناطق الأزهرية في شتى ربوع قرى ومراكز كفر الشيخ، للعمل على توفير كافة مقاومات الراحة للطلاب على مدار أيام الامتحانات.

تفقد عدد من اللجان الأزهرية

وكان الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة أزهرية كفر الشيخ، تفقد مجمع معاهد أريمون الابتدائي والإعدادي بنين وفتيات، ومجمع لجان الابتدائية والإعدادية بمعهد كفر الشيخ النموذجي، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل باللجان، والاطلاع على مستوى الأسئلة، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بالتعليمات بالانضباط وتوفير كافة سبل الهدوء للطلاب أثناء الامتحانات.