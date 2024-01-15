«أزهرية كفر الشيخ»: 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن 16 ألفاً و90 طالباً وطالبة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية بكفر الشيخ سيؤدون غداً الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، وسط تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.

تجهيز 169 لجنة للامتحانات

وقال «شهاوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المنطقة أنهت جميع استعدادها بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، من خلال تجهيز 169 لجنة لاستقبال 16 ألفاً و90 طالباً وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، حيث تم توفير كل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لأعمال الامتحانات باللجان.

وأكد أنّه تم التشديد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش وعدم السماح به، لافتًا أنّه تم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية والاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادتين.

أعداد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأشار «شهاوي»، إلى أنّ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية يبلغ 7 آلاف و250 طالبًا وطالبة، موزعين على 101 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 8 آلاف و840 طالبًا وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان اليوم الثلاثاء في مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بمادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف».