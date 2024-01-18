الشباب والرياضة بالإسكندرية تستعد لاحتفالات عيد الشرطة وثورة يناير

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المديرية تستعد للاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالعديد من الأنشطة والمبادرات، التي سيتم تنفيذها بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى مسيرة المشي التي يتم تنفيذها بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفالات هذا العام ذات طابع «احتفال ثقافي فنى»، حيث تحتفل الإسكندرية بشكل مختلف، داخل الهيئات الشبابية والرياضية بذكرى عيد الشرطة وثوره يناير، من خلال تنظيم ندوات وورش فنية ومعارض فنية وثقافية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

طابع فنى ثقافى

وأوضحت أن الاحتفالات هذا العام تأتي ذات طابع فني ثقافي رياضي، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وحفلات فنية ومعارض لأندية الفتاة والمرأة، وتنظيم مهرجان المشى، وتم التوجية لجميع مديري الفروع بضرورة المتابعة المستمرة على الهيئات الشبابية والرياضية التابعة الفرع، وتوجيه إدارة التفتيش المالي والهيئات، بمتابعة تلك الهيئات باستمرار، حتى تزيل أى معوقات أو مشاكل تطرأ على أي منها.

الإسكندرية تحتفل

ولفتت إلى أن الاحتفالات هذا العام ستكون متميزة، وبمعظم مناطق الإسكندرية، وأهمها الكورنيش، وفي مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية وسيكون احتفال الإسكندرية مميز بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.