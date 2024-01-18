كامل الوزير: تطور سريع في أنظمة الاتصالات بين القطارات وغرف التحكم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ مصر تأخذ بكل أسباب التقدم والنجاح والتكنولوجيا الحديثة في كل مناحي الحياة على أرضها.

وأضاف «الوزير»، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «من العاصمة"، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك تطور سريع في أنظمة الاتصالات بين القطارات وغرفة السيطرة والتحكم الخاصة بها والاتصال بين القطار والورشة التي تجري عمليات الإصلاح له».

تطور في الوسائل التكنولوجية وأنظمة الاتصالات بالقطارات

وتابع وزير النقل والمواصلات: «هناك تطور في الوسائل التكنولوجية وأنظمة الاتصالات للتواصل بين القطارات وغرفة السيطرة والتحكم، وهناك تطور في وسائل التحكم على القطار، فالقطار يتم رصده بكاميرات، ويمكن لغرفة التحكم التدخل وتوجيه ناظر المحطة وقائد القطار لتعلمه بمدة التأخير، بالإضافة إلى التنبيه في حالة وجود قطار آخر متوقف في أي مكان».

صيانة القطارات

وواصل: «وسائل النظم والمعلومات الحديثة ندخلها في السيطرة والتحكم والتنظيم رحلات القطار نفسه، وكل هذا الكلام مُسجل لدينا في المركز الرئيسي، وكل ما يحتاجه القطار من صيانة مُسجل على الكمبيوتر ومتصل بالمركز الرئيسي، وقبل أن يذهب القطار إلى مركز الصيانة فإن ما يحتاجه يكون معروفا».

وأوضح: نكمل خطتنا في الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، على مستوى السكك الحديدية، لكي نقوم بعمل ممر لوجستي بين العريش وطابا يجب أن نقوم ببناء خط سكك حديدية سيتكلف 28 مليار جنيه للربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على خليج العقبة».

بدء العمل قريبا بطابا

واختتم: كان لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبا جدا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت، وويمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس».