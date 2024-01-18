اعرف الأحوزة العمرانية في قرى محافظة الدقهلية 2024

أعلنت محافظة الدقهلية عن الأحوزة العمرانية في قرى وعزب محافظة الدقهلية 2024، إذ توجد في أكثر من 13 مركزا في القرى المختلفة بها ضمن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها من قبل المحافظة.

الأحوزة العمرانية في قرى وعزب محافظة الدقهلية 2024

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان، أن المخططات التفصيلية التي تضم الأحوزة العمرانية في قرى ومدن محافظة الدقهلية جاءت كالآتي:

- مدينة السنبلاوين وقرى برهمتوش، وبشمس وطرانيس العرب، وكفر غنام والبكارية، والمقاطعة بمركز السنبلاوين.

- مركز بني عبيد قري ميت فارس والصلاحات وكفر الصلاحات.

- مركز تمي الأمديد قري الخمسة والسعودية وتاج العز وكفر سنجاب والبيضا.

- مركز أجا بقري ميت العامل وصهرجت الصغري وميت مسعود ودروا وشبراويش والبساتين.

- مركز شربين قري كفر أبو زاهر وكفر الأطرش بمركز شربين، والمخطط التفصيلي لمدينة دكرنس وقرية القليوبية بمركز دكرنس.

الأحوزة العمرانية في قرى الدقهلية 2024

- المخطط التفصيلي لقطاع قبلي المنصورة ولمنطقة العبور بحي غرب المنصورة.

- المخطط التفصيلي لقرى بدواي وديبو عوام ومنية بدواي وطناح، والبرامون وشبرا بدين والخيارية، والبدالة والنسيمية وسلكا بمركز المنصورة.

- قرى جصفا وصهرجت الكبري وكوم النور ودماص وأتميده والبوها وكفر المحمودية ودنديط، وميت أبو خالد وميت يعيش وتفهنا الأشراف، وكفر إبراهيم يوسف وميت القرشي، وكفر سرنجا وسنتماي وكفر الشراقوة وميت ناجي وسرنجا.

- مركزي المنزلة والمطرية بقرى الحوتة والعزيزة والعمارنة والنسايمة بمركز المنزلة وقرية العصافرة بمركز المطرية.