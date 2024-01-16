محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ78 قرية وعزبة

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية لعدد من المدن والمراكز والقرى، وذلك في إطار حرص الدولة على إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

الالتزام بالاشتراطات البنائية

وأشار محافظ الغربية إلى أن قرارات اعتماد الأحوزة العمرانية جاءت مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، وبلغ عدد الأحوازة العمرانية لعدد 30 قرية و 48 عزبة بنطاق المحافظة وهي:

كفر الصارم القبلي، منشأة حاتم، كفر شبرا فلوج، فرسيس، أبو الغر، منشأة الكردي، اكوه الحصة، حصة اكوه، مشلة ، منية ابيار ، محمد نجيب، كفر الشوربجي، قصر نصر الدين، كفر ديما، أبيح، دقرن ، قسطا، قليب ابيار ، منشية الشيخ المحروقي، دلبشان، كفر الباجة، كفر حشاد، كفر شماخ، كفر يعقوب، كفر الهواشم، محلة منوف، محلة زياد، كفر الشراقوة ، بنا أبو صير، بلاي، المنشأة الجديدة، ميت حواي وبلكيم بمركز السنطة.

الأحوزة العمرانية للعزب

وبالنسبة للعزب اعتمد محافظ الغربية المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، وهي:

" شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير، كفر الهلاوي، محجوب، نوبار باشا، عبد العظيم أبو جازية ، الشرقاوي، علي العربي، الست ظريفه، البر الشرقي ، سمعان الجديدة، مرزوق، السملاوي، مشيل عمر ياقوت، مشيل نعمان، أم كلثوم، أولاد يوسف، شعيب نصير، المنشاوي الشرقية، البطرخاته، عزت، الجندي، البدوي القبلية، حراسية ، البدوي البحرية، الشهاوي، البحيرة، الصعيدي، حمودة، مشرف، كشك البحرية، متولي حميده ، الجحوش ، يوسف جبر، البشبيشي، عجوه، عزيز غالي، المنشاوي القبلية، المنشاوي البحرية، فتوح، القاضي سلام، رشوان، يوسف ربيع، وهدان القليعة، محمود وهدان ، عطفيه».