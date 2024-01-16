اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ30 قرية و48 عزبة في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن محافظة الغربية الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية

وأشار محافظ الغربية إلى أن تلك المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة فيما يتعلق بمشروع المرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمة وسوف تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

قرارات اعتماد

وأصدر محافظ الغربية قرارات اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 30 قرية و 48 عزبة بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وقرر اعتماد بعض التعديلات للمخططات التفصيلية إلى قريتي ميت حواي وبلكيم بمركز السنطة.

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.