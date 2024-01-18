خالد الجندي: التجار المحتكرون للسلع الغذائية آثمون

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ التجار ينقسمون لشقين، أهل بر وصدق وفضل، أطعمهم الله حلالاً وبارك فيهم، وآخرين ممن يحتكرون السلع نتوجه لهم برسالة: «قال فيهم رسول الله، لا يحتكر إلا خاطىء، والخاطئ جاءت في فرعون وهامان، وهو أمر ليس بهين».

وأضاف «الجندي»، في حوراه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه عندما ذكر رب العزة «فرعون» و«هامان» في محكم آياته، قال فيهما: «إنَّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين»، وكذلك وجاءت في امرأة العزيز، والظاهر من الآيات أنها قضية شروع في زنا، أي جرأة على كبيرة من الكبائر: «واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين»، والخاطئ هو الآثم العاصي.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الاحتكار أمر ليس هينا، وجاء في المحتكر، "بئس العبد المحتكر، إذا رخص شيء ساؤه وإذا غلا فرح"، أي يفرح في مصائب الناس، والمحتكر يبيع السلعة بأكبر من سعرها.

واستطرد: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، فرفقاً بالناس وظروفهم التي تحتاج من يترفق بهم، ومن ترفق بالناس ترفق الله به، وعلى التجار البعد عن تكديس السلع الغذائية في المنازل، ما يساهم في زيادة المحتكرين».