إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركزي سيدي سالم وكفر الشيخ، من إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الحملات اليومية المكبرة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزين في كفر الشيخ

وشنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت خلالها من إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 11 قيراطاً، بقرية تيدا.

كما شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تمكنت خلالها من إزالة عدد 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 19 قيراطاً، بنطاق قرية أبو طبل، وعزبة يونس، التابعتين لقرية الحمراوي.

وقد جري إزالة جميع الحالات بمركزي سيدي سالم وكفر الشيخ حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

رصد حالات البناء المخالف والعشوائي

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكل الجهات المعنية.