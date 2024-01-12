أفضل دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة.. يخفف عنهم الكرب

الدعاء يوم الجمعة من الأمور المستحبة، لأن الله عز وجل اختصه بساعة إجابة يقبل فيها الله عز وجل، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-»، ومع دخول الحرب على غزة وأهالي فلسطين يومها ال100 فإن أفضل ما يقوم به المرء هو دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة.

دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

ومن بين الأمور التي نلح فيها هذه الفترة هي دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة، ليخفف الله عنهم الأيام الصعبة التي يمرون بها، بسبب الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لذلك يجب أن نكثف لهم الدعاء في هذا اليوم المبارك، ومن صيغ الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزهم، اللهم اجعل النصر قريبا واجعل الفرج يأتيهم، اللهم اجعلهم يشهدون عزة الدين ورفعة الراية، اللهم اجعل أرضَهم آمنة ومستقرة، وأربط على قلوبهم وألِّف بينهم.

-اللهم احفظ أهل فلسطين وبيت المقدس، واحرسهم من كيد الأعداء والظالمين، اللهم انصرهم على الظالمين واجعل الحق يظهر والباطل يزول.

- اللهم اشدد أزر فلسطين وأيد أهلها في صمودهم، وارزقهم الثبات والتحمل في وجه التحديات.

-اللهم اجمع كلمة المسلمين في دعم فلسطين وإنقاذها من القهر والتهجير.

صيغ دعاء لأهل فلسطين

كما أن هناك بعض الأدعية المستحب ترديدها في دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة منها:

- اللهم في يوم الجمعة انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة.

- اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك، سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

- اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.