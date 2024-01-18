فريق طبي لإنهاء قوائم الانتظار المؤجلة بمستشفى مطروح العام

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن استقبال فريق طبي متميز من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من مديرية الصحة بالبحيرة لإنهاء قوائم الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام، يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية والتطبيق العملي لمبادرة رئيس الجمهورية القضاء على قوائم الانتظار.

فريق طبي لإنهاء قوائم الانتظار بعمليات الأنف والأذن

واستقبل وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، فريق طبي متميز من جراحة الأنف والأذن والحنجرة من مديرية الصحة بالبحيرة، لإنهاء قوائم الانتظار المٌؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام.

150 عملية جراحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه مخطط إجراء ما بين 120 حتى 150 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين، التي جري توقيع الكشف عليها سابقاً وتحديد لها موعد سابق، وأن الفريق الطبي مستمر لمدة يومين الخميس والجمعة 18 و19 يناير الجاري، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات وإيجاد حلول غير تقليدية، وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

خدمات طبية للمرضى في مطروح

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى التنسيق بين قطاع الرعاية العلاجية بقيادة الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، للتعاون في مختلف التخصصات الطبية لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار، لخدمة أهالي مطروح، ضمن تيسير أعمال القافلة الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح بالحفاظ على الالتزام بأسبقية الحجز والتواصل مع الحالات للاستعداد والعمل على مزيد القوافل وبروتوكولات التعاون بين مختلف مديريات الصحة لإنجاز الحالات المؤجلة والقضاء على قوائم الانتظار في جميع التخصصات مع تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإتمام هذه القوافل ونجاح جهودها والتي تحمل شعار «يوم في حب مصر».