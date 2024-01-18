لماذا لم ينجح محمد صلاح في تجربة تشيلسي؟.. فابريجاس يفجر مفاجأة

رغم مرور 10 أعوام على تجربة محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر في صفوف تشيلسي، في حقبته الأولى بالدوري الإنجليزي، لاتزال التساؤلات حول عدم نجاح الفرعون المصري في تلك التجربة مستمرة، رغم تألقه بعد ذلك رفقة ليفربول، وتحقيق إنجازات خرافية.

سيسك فابريجاس، لاعب خط وسط تشيلسي، تحدث عن صعود محمد صلاح في ليفربول ، بعد أن عانى عندما كان شابًا مع البلوز.

ماذا قال فابريجاس عن تجربة صلاح مع تشيلسي؟

اكتشف تشيلسي موهبة صلاح عندما واجه فريق بازل في الدوري الأوروبي في موسم 2012-2013، «لقد تعقبوا الشاب وضغط المدير الفني جوزيه مورينيو من أجل توقيعه، حيث ورد أنه كان على وشك الانضمام إلى ليفربول» بحسب اللاعب.

البلوز أتم بالفعل صفقة التعاقد مع المهاجم المصري في يناير 2014، لكن الأخير وصل إلى فريق مملوء بالمواهب الهجومية كما وصفه التقرير.

كان إيدن هازارد ، ويليان، وأندريه شورله هم الأجنحة الثلاثة الرائدة في النادي، وكان صلاح يجب عليه العمل بشكل أكبر.

لماذا لم ينجح محمد صلاح مع تشيلسي في الحقبة الأولى بالدوري الإنجليزي؟

عبر تصريحات إذاعية، وصف فابريجاس النسخة الأصغر من محمد صلاح بأنها لم تكن غزيرة التهديف أمام المرمى، وادعى أن العديد من سماته كانت موجودة بالفعل في ذلك الوقت، لكنه قام الآن بضبطها إلى مستوى عالٍ، موضحا: «لم يكن غزير الإنتاج أمام المرمى، ربما كان ذلك بسبب قلة الفرص، يمكنك أن ترى اتجاهاته، يمكنك أن ترى أنه كان سريعًا، يمكنك أن ترى أنه كان يستغل المساحات، ولكن بعد ذلك عندما كان يصل لمرحلة واحد ضد واحد، ربما لم يكن قويا كما هو الآن».