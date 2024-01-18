وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتجهيز عناية مركزة للأطفال بمستشفى حميات الزقازيق

وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود تجهيز عناية مٌركزة للأطفال بمستشفى حٌميات الزقازيق.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحميات

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير التي تمت بها، التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

الخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية

وتابع وكيل الوزارة جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، وبالعناية المركزة للأمراض الكبد والحميات، التي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل إلى 19 سريرا بدلاً من 16 سريرا قبل التطوير، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى.

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل وتجهيز عناية مركزة للأطفال، بالدور الثالث العلوي بمبنى الوحدات المتخصصة، بقوة أربع أسرة، وتختص العناية بمرضى الحميات من الأطفال، مكلفاً مدير عام الطب العلاجي ومسؤول الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بالتنسيق مع مدير المستشفى، بتدريب هيئة التمريض، وتوفير القوى البشرية من الأطباء، لبدء العمل والتشغيل التجريبي للعناية اعتباراً من أول فبراير القادم.