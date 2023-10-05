وكيل «صحة الشرقية» يوجه بدراسة إنشاء عناية مركزة للأطفال بمستشفى السعديين

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وذلك بعد المرور على مستشفى بلبيس المركزي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى السعديين

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالسعديين، للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

بدء التشغيل التجريبي لوحدة الأشعة المقطعية الجديدة

كما اطمأن على بدء التشغيل التجريبي لوحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفى من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكلفة تتخطى 7 ملايين جنيه.

كما قام الدكتور هشام مسعود بالمرور على وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، وتشغيلها تجريبياً منذ 4 أشهر، بطاقة استيعابية 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه، وقام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تفقد قسم الحضانات الجديد، الذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان، في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزويدها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلى 36 حضانة، وعدد 15 ماكينة غسيل كلوي بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة.

كما تفقد مسعود قسم الأورام السرطانية، مطمئناً على الحالة الصحية لمرضى الأورام بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، مختتما زيارته بعقد اجتماعاً مع إدارة المستشفى، في حضور لجنة فنية من المديرية تضم مديري إدارات الجودة، ومكافحة العدوى، والرعاية الحرجة والعاجلة، والعنايات المركزة للأطفال، والأستاذ محمد مشهور ممثل المجتمع المدني، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل، موجهاً بعمل دراسة لإنشاء عناية مركزة للأطفال لخدمة المواطنين بالسعديين والأماكن المحيطة بها.