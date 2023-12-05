«صحة القليوبية»: تشغيل 35 سرير عناية مركزة جديد خلال 90 يوما

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، بأنه تم دخول 35 سرير عناية مركزة للخدمة خلال الـ90 يوما الماضية، في ضوء الجهود الخاصة بتقليل قوائم الانتظار في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، للقضاء على قوائم الانتظار نهائيا.

خريطة أسرة العناية المركزة الجديدة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والسكان، في بيان له، أن الأسرة الجديدة للعناية المركزة موزعه كالتالي:

- 12 سريرا بحميات طوخ.

- 3 أسرة بمستشفى أبو المنجا المركزي.

- 8 أسرة في صدر المرج.

-12 سريرا في مستشفى القااطر الخيرية المركزي.

فريق عمل متكامل

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز حصاد مجهود غير مسبوق لفريق عمل متكامل من مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مشيرا أنه من المتوقع أن تقل مدة الانتظار لتسكين الحالات التي تحتاج إلي عنايات مركزة، حيث سيتم الاستفادة من هذه الأسرة بتسكين ما يتجاوز 100 مريض شهريا، متابعا أنه من المقرر إضافة 5 أسرة عناية أخرى بمستشفى بهتيم المركزي قبل حلول العام الجديد.