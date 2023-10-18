والد الشهيد محمد الدرة: العالم ظالم.. وبيت ابن عمي نُقل من مكانه بسبب تفجيرات أمس

قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، إنّ العالم ظالم، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمين لهذا الاحتلال.

وأضاف «الدرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «أمريكا دعمت الاحتلال الإسرائيلي ونفذت جسرا جويا لمساعدة إسرائيل، ووزير خارجية الأمريكية يتكلم باللهجة الصهيونية لإبادة الشعب الفلسطيني».

الدماء والأشلاء تملأ شوارع غزة

وتابع: «أينما ذهبتم في شوارع غزة، فإن الدماء والأشلاء تملؤها، والمستشفيات تتوقف بسبب عدم وجود وقود، وأنا أذهب إلى المستشفيات وأرى أنه لا يمكن استيعاب كمية الناس المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني أطفالا ونساءً وشيوخا، هم على الأرض وليس لهم أماكن ولا أسرة».

الاحتلال ضرب أكثر من 10 آلاف طن متفجرات على غزة

وأكد، ان الاحتلال ضرب أكثر من 10 آلاف طن متفجرات على قطاع غزة: «من قسوة ما حدث أن بيت عائلة ابن عمي نُقل من مكانه إلى عدة أماكن، وكلنا خرجنا من بيوتنا ونحن الآن موجودون في المدارس والبيوت على الأرض».