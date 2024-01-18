المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في مدينة سوهاج

متى موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة سوهاج، سؤال يشغل عشرات الآلاف من أهالي مراكز وقرى محافظة سوهاج، بعد الإعلان عن المواعيد الجديدة التي حددتها شركة الكهرباء، ضمن خطة تخفيف الأحمال.

تستعرض«الوطن» موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

متى موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة سوهاج

وعن موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة سوهاج، حددته شركة كهرباء مصر العليا، إذ هناك تخفيف للأحمال لمدة ساعتين يوميا، إذ قسمت المدن والقرى وفقا لمحطات الكهرباء.

خريطة متى موعد قطع الكهرباء في المدينة

وجاء موعد قطع الكهرباء في المدينة بمحافظة سوهاج كل ساعتين بالتبادل، بداية من الساعة 12 مساء، حتى الساعة 2 مساء في منطقة جديدة ثم تعود الكهرباء وتقطع لمدة ساعتين في منطقة ثانية، حيث جاءت خريطة قطع الكهرباء على النحو الآتي.

سبب قطع الكهرباء

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سبب قطع الكهرباء يعود إلى أن العالم يتأثر بظاهرة التغيرات المناخية، وهو أكثر ما يواجه جميع الدول، وأثر ذلك على استهلاك الغاز، كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلينا التي بلغت 800 مليون قدم مكعب يوميًا أصبحت غير موجودة، كما أن هناك انخفاضا في معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، وتأثيره على انقطاع الكهرباء الكهربائي.