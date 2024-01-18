مواعيد جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في أسوان.. اعرف الخريطة الكاملة

بدأت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في تنفيذ جدول جديد لتخفيف الأحمال في أسوان، بناءً على توجيهات الحكومة للحد من فترات انقطاع الكهرباء وتقييدها للنهار فقط، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير استقرار في توفير الكهرباء خلال فترات الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي 2024 حيث تعمل الحكومة على تحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين في ظل إجراءات تخفيف الأحمال.

جدول جديد لتخفيف الأحمال في أسوان

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة في توزيع الكهرباء وتقليل انقطاعها خلال فترات ذات أهمية مثل فترة الامتحانات الدراسية، ومن المتوقع أن تٌسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الكهرباء وتحسين جودة الخدمة في محافظة أسوان.

وتشمل المواعيد الجديدة لانقطاع التيار الكهربائي في أسوان ما يلي:

- من الساعة 1 مساءً إلى 3 مساءً:

- مدينة أسوان: مول بلازا، عمارات المقاولين العرب، مصر للسياحة، ومنطقة خان أسوان بشارع السماد.

- قرى الرديسية: عزبة البصالي، زقلونة.

- قرى البصيلية: الزويدية، عزبة السيد، والجمعاوية.

- قرى كوم أمبو: قرية الخور بحري وقرية الخور قبلي.

- قرى أسوان: قرى غرب أسوان بالكامل، ونجع الجامع.

- قرى دراو: منطقة القفطية.

- قرى نصر النوبة: قرية ارمنا، قرية نجع العرب.

من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 4 مساءً:

- مدينة أسوان: من كوبري الصدرية حتى كوبري أسامة من الناحية الشرقية، وشارع السماد الحكروب، وعمارات الأولى بالرعاية.

- مدينة دراو: منطقة الغابة، ومنطقة أبو الريش.

- قرى السباعية: قرية الدقيرة، وقرية السريب، وعزبة شعيب بحاجر السماوية.

- مدينة إدفو: حاجر إدفو.

جدول تخفيف الأحمال من 3 مساءً إلى 5 مساءً

- مدينة أسوان: بداية عمارات المهندسين، عمارات الري والصرف، والحماية المدنية، ابني بيتك، والتجمع الأول.

- قرى دراو: نجع العبابدة، وقرية المنصورية.

- قرى كوم امبو: قرية المنشية قبلي، وقرية المنشية بحري، قرية المنشية شرق، وقرية الغابة.

- قرى إدفو: قرية كومير، قرية ترعة ناصر، قرية الشيخ علي، وقرية الدقائق.

- مدينة كوم أمبو:مناطق المربعات، مناطق جزء من النجاجرة، ومناطق البنك الأهلي.

- قرى أسوان: نجع الشلباب، نجع القرود، نجع الشيمة، ونجع الخلاصاب.

- مدينة السباعية.

- قرى السباعية: حاجز السباعية، وعزبة الحامي.