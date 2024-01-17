محافظ أسوان: منظومات التأمين الصحي أحدثت طفرة في تقديم الخدمات الطبية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تحولًا كبيرًا في المجال الطبي بالمحافظة، حيث تم تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى مؤسسات طبية نموذجية تلبي المعايير الدولية، وتقدم خدمات صحية وعلاجية عالية الجودة، بما يساهم في توفير الحماية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أهمية الورش التدريبية المقدمة للعاملين في المجال الطبي، التي تهدف إلى تطوير الخبرات وتبادل المعرفة والمهارات المحلية والدولية بشكل متقدم، وهو ما يعكس الرؤية العامة التي تتبناها الجهات الحكومية في مصر في توفير الرعاية الصحية وسلامة المواطنين في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شكره لمحافظ أسوان، على اهتمامه بملف الصحة ودعمه للمؤسسات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يجري تقديم الخدمات الصحية والرعاية لأهالي ومواطني أسوان بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.

وأكد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء وفرق التمريض والإداريين، وتطوير المنشآت الطبية وزيادة تأمينها وحماية سلامة العاملين بها، وكذلك تحديث آليات التخلص من النفايات الطبية والتعامل مع الأدوية وصيانة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير بيئة صحية وعلاجية آمنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح البرنامج التدريبي لمقدمي الخدمات الصحية في جميع القطاعات الطبية، بحضور محافظ أسوان اليوم الأربعاء.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عطا حشاد، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان.