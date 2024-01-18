محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجان الامتحانات بمجمع مدارس العروبة المشتركة، ومدرسة المنار الرسمية للغات، حيث يخوض أكثر من 400 طالب من الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد اللواء أشرف عطية، على ضرورة توفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بتطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

المحافظ يؤكد على ضرورة توافر الزائرة الصحية بالمدارس

وشدد محافظ أسوان على أهمية النظافة في محيط المدارس، وتواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

منظومة التأمين الصحي الشامل

من جهة أخرى أشاد محافظ أسوان، بالتحول الكبير الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى مؤسسات طبية نموذجية، تقدم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أن هذا التحول يسهم في توفير الحماية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

أكد المحافظ أهمية الورش التدريبية التي تقدم للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التي تهدف إلى تطوير الخبرات وتبادل المعرفة والمهارات المحلية والدولية على مستوى متقدم، ما يعكس رؤية الجهات الحكومية في مصر لتوفير الرعاية الصحية وسلامة المواطنين في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شكره للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اهتمامه بملف الصحة ودعمه للمؤسسات الصحية بالمحافظة، مؤكدا أن الخدمات الصحية والرعاية تقدم لأهالي ومواطني أسوان بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.