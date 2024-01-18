بعد ضربات متبادلة.. كيف ستتأثر العلاقات الإيرانية الباكستانية؟

ارتفعت حدة التوترات في العلاقات الإيرانية- الباكستانية بشكل متصاعد، بعد أن شنت إسلام آباد ضربات عسكرية انتقامية على جارتها طهران، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، وذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني وفق ما نشر موقع بي بي سي البريطاني.

توتر العلاقات الإيرانية الباكستانية

وبحسب المعلن من باكستان فإن هذه الضربة الصاروخية جاءت بعد سحب سفيرها من إيران بفترة وجيزة، مضيفة أن عملياتها أصابت مخابئ للإرهابيين في إقليم سيستان-بلوشستان جنوب شرقي إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت فيه طهران ما قام به الطيران الباكستاني، مؤكدة أن الحادث تسبب في مقتل 3 سيدات و4 أطفال ورجلين، مطالبة بتفسير للتعدي على أراضيها.

صراع طويل بين البلدين

وتشهد العلاقات الإيرانية الباكستانية توترات منذ فترات طويلة بسبب إيواء «جماعات متشددة» تشن هجوم على حدود البلدين.

وقالت باكستان اليوم الخميس أن الضربات الصاروخية جاءت نتيجة معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة ارهابية كانت وشيكة، مؤكدة أن عدد من الإرهابين قتلوا في تلك المعركة.

ونفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجمت إيران أهداف في العراق وسوريا أدعت أنهم يتبعون تنظيم الدولة الإسلامية ووكالة الاستخبارات الإسرائيلية، متهمة كلاهما أنهما متورطان في هجوم بالقنابل في مدينة كرمان الإيرانية مطلع العام الجاري، مما أسفر عن مقتل 84 شخص,.

وأكدن طهران أنها لا تريد التورط في صراعات أوسع، لكن تفسيرات المحللين السياسيين فسروا تصاعد الأحداث بأنه بسبب الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط ولا سيما الصراع في قطاع غزة.