القناة الجزائرية الأرضية تصدم الجماهير قبل مواجهة مصر وغانا.. ماذا قالت؟

قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة مصر وغانا المرتقبة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كانت الجماهير المصرية التي تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، وفي مقدمتها القناة الجزائرية الأرضية، على موعد مع نبأ غير سعيد.

المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، توقعت الجماهير أن يتم إذاعتها عبر قناة الجزائرية الأرضية، كما حدث في المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام موزمبيق التي حسمها التعادل الإيجابي 2 - 2، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

هل تذيع الجزائرية الأرضية مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا؟ مفاجأة غير متوقعة

القناة الجزائرية الأرضية التي أعلنت الحصول على حقوق بث 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، ليس من بيهم مباراتي مصر أمام غانا وكاب فيردي، صدمت الجماهير من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بالإعلان عن إذاعة مباراة أخرى الليلة.

«تتابعون اليوم مباشرة وحصريا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على التلفزيون الجزائري، مقابلة منتخب ساحل العاج ضد نيجيريا»، هكذا حسمت القناة الجدل بشأن إذاعتها مباراة مصر وغانا اليوم الخميس.

ما هي مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أعلنت الجزائرية الأرضية إذاعتها؟

وحصلت قناة الجزائرية الأرضية على حقوق بث 6 مواجهات في الدور الأول بخلاف 3 مباريات للمنتخب الجزائري، فضلا عن مباراتين في ثمن النهائي ومثلهما في ربع النهائي، ومواجهتي نصف النهائي، وأخيرا مباراة تحديد الثالث والرابع والمباراة النهائية.

منتخب مصر يدخل مواجهة غانا بحثا عن الثلاث نقاط بعد التعثر أما موزمبيق في المباراة الافتتاحية، وهو نفس الأمر للمنتخب الغاني الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام الرأس الأخضر بهدفين لهدف في الجولة الأولى من البطولة القارية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة، خلف الرأس الأخضر المتصدر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيرا غانا بلا رصيد.