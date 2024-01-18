جيش تحرير بلوشستان يدق طبول الحرب.. معلومات عن المنظمة الانفصالية الإيرانية

يزداد التوتر بين إيران وباكستان خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أعلنت إيران استهداف مناطق داخل حدود باكستان، وردت باكستان، بضربات استهدفت محافظتي سيستان وبلوشستان الإيرانية، لكن ما قصة جيش تحرير بلوشستان؟

جيش تحرير بلوشستان، هي منظمة انفصالية مسلحة، كانت أهدافها منذ البداية عام 2000 تأسيس دولة بلوشية ذات سيادة، والبلوش هم مجموعة عرقية من الشعوب الإيرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز.

ما هو بلوشستان؟

وبلوشستان، هو موقع جغرافي تاريخي يقع جنوب وغرب آسيا ويشمل أجزاء من باكستان وإيران وأفغانستان، ولها أهمية جغرافية واستراتيجية كبيرة، بسبب أن المنطقة تربط بين الدول الثلاث، وأيضًا تطل على بحر العرب وخليج عمان، وهو من الطرق التجارية الهامة.

وبدأ جيش تحرير بلوشستان في الانتشار منذ أن أعلنت قيامها بسلسلة من التفجيرات عام 2000، وتم إعلانها منظمة إرهابية من الحكومتين الباكستانية والبريطانية وبدأ صراعًا عنيفًا مع باكستان منذ 2004، وانمدج جيش بلوشستان الجمهوري مع جيش بلوشستان المتحد، وأصبح اسمه جيش تحرير بلوشستان، وطالبت باستقلال إقيلم بلوشستان عن باكستان.

ويضم جيش تحرير بلوشستان، سلسلة من مقاتلي الجيشين، ومجموعة من حركات التحرير القومية البلوشية، وفصائل منشقة من جيش بلوشستان المتحد، وجماعة انفصالية مسلحة من إقيلم السند المجاور.

أهداف جيش تحرير بلوشستان

وأهداف جيش تحرير بلوشستان، هي استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان، واستثمار موارد اقتصادية كبرى في المنطقة، وعدم استغلال الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم.