9 أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. منها القضاء على إرهابيين في بلوشستان الباكستانية

شهدت عدد من دول العالم خلال الساعات الماضية، 9 أحداث تنوعت بين أمنية وسياسة واقتصادية، أبرزها، قضاء الجيش الباكستاني على إرهابيين متورطين في تفجير وقع «سوق كوهلو»، فيما أصبح أكثر من نصف الألمان أكثر جدية في ادخار الأموال، وفق نتائج استطلاع رأي.

البداية من باكستان، حيث تمكن الجيش من القضاء على 9 مسلحين من العناصر الإرهابية وإصابة 3 آخرين، كانوا متورطين في تنفيذ تفجير وقع «سوق كوهلو»، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي في عملية في «منطقة كوهلو» بإقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد.

اعتقال 3 إرهابيين مصابين خلال عملية للجيش الباكستاني

وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، إنّه تم اعتقال الإرهابيين الـ3 الذين أصيبوا خلال العملية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بوركينا فاسو، لقي 4 جنود مصرعهم، الجمعة الماضي، في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على محور «بورزانجا-كونجوسي» في شمال البلاد. كما شهدت الدولة الأفريقية الواقعة غرب القارة السمراء، توغلا لمسلحين، في مدينة فالانجوتو الواقعة شمال شرق الدولة، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين.

تأجيل سحب 2000 جندي من «أتميص» في الصومال لمدة 6 أشهر

وفي الصومال، أجل «الاتحاد الأفريقي» سحب 2000 جندي من بعثة «أتميص» لمدة 6 أشهر استجابة لطلب من «مقديشو». وكان من المقرر سحب الجنود في 31 ديسمبر المقبل، إلا أنّه تم التأجيل إلى 30 يونيو المقبل.

إجراء انتخابات الرئاسة في الكونغو الديمقراطية في 20 ديسمبر 2023

وأكد «مجلس السلم والأمن» الأفريقي، الالتزام بالحفاظ على تاريخ خروج قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميص» الكامل في 31 ديسمبر 2024.

وفي الكونغو الديمقراطية، أعلنت «لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة»، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 ديسمبر 2023.

وفي سوريا، أعلنت «موسكو» تسجيل 3 حالات قصف «واحدة في في محافظة حلب- اثنتين في إدلب»، من عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية في منطقة إدلب لخفض التصعيد الواقعة في شمال البلاد.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليج إيجوروف، في بيان، إلى أنّ قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام، أنّ تعزيزات عسكرية ضخمة «تتألف من نحو 100 شاحنة»، السادسة خلال نوفمبر الحالي، استقدمتها قوات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة «واشنطن»، دخلت إلى مناطق شمال وشرق سوريا، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم «كردستان العراق»، واتجهت نحو قواعد أمريكية في تل بيدر وقسرك جنوبي الحسكة.

وعممت جمعية الصاغة بالعاصمة السورية «دمشق»، وضع ختمين اثنين على المصاغ الذهبي لمنع تداول مصاغات مغشوشة بين المشترين أو البائعين، وحذّرت من فتح الباب أمام تهريب الذهب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العراق وإيران يناقشان ملفات مشتركة في الجانب الاقتصادي والاستثمار

من جانبه، يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، زيارة إيران قريبا، وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، أنّه لم يتم تحديد موعد زيارة المسؤول العراقي، بعد إلى طهران.

وتأتي زيارة السوداني المرتقبة إلى «طهران»، ردا على دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حملها سفير «طهران» لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي التقى رئيس الوزراء، أمس السبت في «بغداد».

وناقش السوداني، وآل صادق عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار، وأكد المسؤولان، مواصلة الاجتماعات بين البلدين في الملف الأمني، بشكل يحفظ سيادة «بغداد» و«طهران» ويحقق مصالح الشعبين.

مصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة ضربت «إيسكيا»..وتدمير عدد من المباني

وفي إيطاليا، لقي 8 أشخاص مصرعهم في انزلاق للتربة جراء أمطار غزيرة ضربت جزيرة «إيسكيا»، وأشار وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني في تصريح صحفي، إلى تدمير عدد من المباني.

واقتصاديا، ذكرت شركة «سومو» العراقية لتسويق النفط، أنّ قرار مجموعة «أوبك بلس» بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا، لم يقلل صادرات البلاد النفطية، مضيفة على لسان معاون المدير العام للشركة، ممثل «بغداد» في منظمة أوبك، سعدون محسن، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنّ القرار كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية.

وأشار محسن، إلى أنّ مجموعة «أوبك بلس» تنتج يوميا 43 مليون برميل، موضحا أنّ ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض. وقال المسؤول العراقي، بشأن التوقعات الخاصة بأسعار النفط في 2023، إنّ معدل أسعار 2022 وصل إلى 97 دولارا للبرميل وهو سعر جيد، ووفقا لتقديرات متخصصين، فإنّ أسعار 2023 ستكون بين 85 لـ95 دولارا وربما أقل من 5-7 دولارات كحد أدنى.

44% من الألمان يعتزمون تجنب شراء سلع «ممتعة وفاخرة»

وفي ألمانيا، أشار استطلاع رأي، شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص، أجرته شركة «نيلسن»، إلى أنّ أكثر من نصف المواطنين أصبحوا أكثر جدية في ادخار الأموال في ظل ارتفاع الأسعار، وتحولوا إلى سياسة التقشف، وأوضح الاستطلاع، أنّ 52% من المشاركين، أقروا بشراء فقط المنتجات الضرورية.

وبدأ 30% من المشاركين في الاستطلاع بشكل عام في شراء سلع أقل، فيما قال نحو 44% من السكان، إنّهم يعتزمون تجنب شراء سلع «ممتعة وفاخرة».

واجتماعيا، شهدت تونس، افتتاح السلطات بمناسبة انطلاق حملة «16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة» الدولية، 3 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف في 3 محافظات: «بن عروس، القصرين، وسيدي بوزيد»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.