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باحث روسي: 2.5 مليار شخص يعانون من نقص الغذاء نتيجة الصراعات العالمية

كتب:

هاجر عمر
07:30 م | الخميس 18 يناير 2024
ديميتري بريجع، الباحث من روسيا

ديميتري بريجع، الباحث من روسيا

قال ديميتري بريجع، باحث روسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على التبادل التجاري والغذاء بشكل عام، حيث إن أوكرانيا من أهم دول العالم في تصدير الحبوب والآن بسبب الحرب لا تستطيع السفن أن تخرج من الأراضي الأوكرانية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح «بريجع» في حوار عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت كذلك على ملف النفط والغاز، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشهد مزيدًا من التوتر ولا توجد أي بوادر لحلول سياسية ودبلوماسية.  

أزمة غذاء 

وأكد أن الأزمة تلقي بظلالها على الغذاء العالمي بعد الإعلان عن معاناة 2.5 مليار شخص بالعالم من نقص الغذاء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع زيادة التوتر بحرب غزة والتوتر بالأراضي السورية.

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