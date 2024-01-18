كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، إذ أن الجهاز أتاح رابط التقديم للوظائف منذ أن دقت عقارب الساعة 12 منتصف ليل أمس الأربعاء، ويستمر الرابط متاحا أمام الراغبين للتقديم في وظائف التعليم، حتى منتصف ليل يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيينات بالتربية والتعليم 2024، لـ11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2025/ 2024 على مستوى الجمهورية، وحدد الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، بالاستعانة ببايانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

- ألا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن «مقبول».

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يلتزم المتقدم بإيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- «بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري».

- ضرورة أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، وكذلك رقم حساب الجهاز.

- سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

ثانيا: المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يجب أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة «JPG» والمستندات هي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3. المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد.

4. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

5. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

6. إيصال الإيداع البنكي.

7. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم «وجهين بحسب الأحوال».

رابط التقديم للمسابقة

Https://jobs.caoa.gov.eg

وحددت وزارة التربية والتعليم، المؤهلات المطلوبة للمسابقة، وهم من بين الحاصلين على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية وبأحد هذه الأقسام «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل».