كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2025/ 2024 على مستوى الجمهورية، إذ يستمر التقديم للوظائف إلكترونيًا حتى 31 يناير الجاري.

تفاصيل المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وأوضح الجهاز من خلال، بيان صحفي، تفاصيل المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، وكذلك الشروط وطريقة التقديم للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، كما هو موضح في السطور التالية :

وحددت وزارة التربية والتعليم، المؤهلات المطلوبة للمسابقة، وهم من بين الحاصلين على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية وبأحد هذه الأقسام «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل».

شروط المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

كما حددت وزارة التربية والتعليم، من خلال إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المفوض من قبل القانون، ورئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية، شروط التقديم في المسابقات، للحاصلين على المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 وهي كما يلي:

- ألا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن «مقبول».

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يلتزم المتقدم بإيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- «بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري».

- ضرورة أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك رقم حساب الجهاز.

- سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

المستندات المطلوبة عند التقديم

يجب أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة «JPG» والمستندات هي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

3. المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد.

4. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

5. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

6. إيصال الإيداع البنكي.

7. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم «وجهين بحسب الأحوال».

رابط التقديم للمسابقة

Https://jobs.caoa.gov.eg