رابط مسابقة التربية والتعليم 2024.. التقديم يستمر 14 يوما

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط مسابقة التربية والتعليم 2024، لتعيين 30 ألف معلم، والتقديم يبدأ في 18 يناير الجاري، وينتهي يوم 31 من الشهر ذاته.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024، الدخول على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، الذي يتطلب تعيين 30 ألف معلم، وأنّ يلتزم الأشخاص بالموعد المُحدد.

وبالنسبة للوظائف المُتاح التقديم عليها بمسابقة التربية والتعليم، مطلوب التعيين لعدد 11 ألفًا و114 خريجًا في تخصصات: «معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، الثاني، الثالث في جميع محافظات».

شروط القبول في مسابقة التربية والتعليم

وجرى وضع عدد من الشروط للقبول في مسابقة التربية والتعليم، التي من بينها الآتي:

- أنّ يجتاز المُتقدم الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

- أنّ لا يزيد عُمر الشخص المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أنّ لا يقل التقدير العام عن «مقبول».