صحيفة عبرية: الفصائل الفلسطينية تعمل على إعادة بناء كتائبها في غزة

بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص حجم قواته في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الفصائل الفلسطينية، بدأت في العمل على إعادة بناء كتائبها لتعزيز قدراتها القتالية ضد قوات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وقالت «هآرتس» بحسب مصادر أمينة، أن الفصائل الفلسطينية عينت قادة جدد، كما تحاول تجميع عناصر جديدة لاستمرار قتالها ضد الاحتلال.

وأوضحت المصادر الأمنية أن سحب عدد من قوات الاحتلال في غزة، سيمكن الفصائل الفلسطينية من إعادة تأهيل نفسها.

رئيس الأركان يحذر

وحذر رئيس الأركان في جيش الاحتلال، هارتسي هاليفي، القيادة السياسية خلف الأبواب المغلقة من أن الجيش الإسرائيلي يواجه تآكل الإنجازات التي حققها حتى الآن في الحرب، لأنه لم يتم وضع استراتيجية لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال «هاليفي» إن قوات الاحتلال قد تضطر إلى العمل مرة أخرى في المناطق التي انتهى من القتال فيها، سواء في شمال أو وسط قطاع غزة.