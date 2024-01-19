«تموين الدقهلية» تقدم 5 نصائح عند الشراء «أونلاين»: احذر المواقع المجهولة

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى شراء بعض المنتجات، ومنها المنتجات الكهربائية والملابس من خلال التسوق الإلكتروني في التخفيضات، لذا وجهت مديرية التموين بالدقهلية عدة نصائح وإرشادات للمواطنين عند الشراء.

نصائح عند الشراء «أونلاين»

وقدم السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين عند الإقبال والشراء في التخفيضات، وهي كالتالي:

- الشراء من المواقع المعروفة فقط، والتأكد من مصداقيته.

- عدم الشراء من المواقع المجهولة

- يحب زيارة الصفحة الخاصة بالتواصل الاجتماعي للموقع من أجل التأكد من عدم شكوى العملاء من المنتجات من قبل.

- التحدث مع خدمة العملاء في هذه الشركات والاستفسار عن تطبيق فترة الاسترجاع خلال 30 يوما، وطرق الاسترجاع.

- لا تشتري من الموقع إذ كان إرجاع المنتج المعيوب لا يتم بشكل مباشر للبائع خلال 30 يومًا من استلام المنتج، إذ يلزم القانون البائع استلام المنتجات المعيوبة وإرجاع المبلغ للعميل أو استبدال المنتج.