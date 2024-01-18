إزالة 12 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، اليوم، 12 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية بعدد من القرى بدائرة المركز، في الحملة التي شنتها الوحدة المحلية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات في مركز سمسطا

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، حملة مكبرة لإزالة أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام دائرة المركز، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، أهمية التصدي لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي.

الاستعداد للموجة الـ22 لإزالة التعديات

واستعدت محافظة بني سويف، للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي من المقرر انطلاقها، نهاية الشهر الحالين التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، حيث جرى الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدي بحسب كل جهة ولاية.