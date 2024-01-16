رفع 50 حالة إشغال وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، برئاسة المحاسب حمادة راضي، من رفع وإزالة 50 حالة إشغال طريق بشوارع المدينة والقرى، خلال الحملة المكبرة التي شنتها الوحدة.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بقريتي قمن العروس وإنفسط بدائرة المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

حملة تموينية بمركز الفشن

وفي سياق آخر شنت إدارة تموين الفشن جنوب بني سويف، بالتعاون مع الوحدة المحلية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، استجابة لشكاوى المواطنين من سوء إنتاج الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة لمسؤولي المخابز، شملت عدم نظافة أدوات العجين، نقص وزن، عدم إعطاء بون، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود دفتر زيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية في بني سويف

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.