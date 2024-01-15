إزالة 11 تعديا على أراض خاضعة لولاية الآثار في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، عن تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

وقال المحاسب حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، خلال بيان صحفي، صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان عام المحافظة، إن حملات الإزالة التي شنتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة ولاية الآثار بقرية ميدوم، بالتعاون وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات بكل صورها في بني سويف

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن تكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.