إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، عن تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المركز، بكافة أشكالها، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية في بني سويف

وقال المحاسب مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، خلال بيان صحفي، صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان عام المحافظة، إن حملات الإزالة التي شنتها الوحدة المحلية، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن تكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.