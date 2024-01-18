باحث استراتيجي: مصر استخدمت المصطلحات الصحيحة لتوصيف الأوضاع بغزة

قال محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الموقف المصري إزاء الحرب ضد قطاع غزة ركز على اعتبارات مهمة، أولا مسألة السردية وهي أمر مهم للمقاربة المصرية تجاه التطورات في قطاع غزة، والمقصود هو توصيف الدولة المصرية للأشياء بمسمياتها والتأكيد على أن ما يحدث جرائم حرب وإبادة جماعية تتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

توصيف الدولة المصرية لحرب غزة

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية مدى سعيد: «السردية المصرية كانت مواجهة للسردية الإسرائيلية التي تحاول تصوير ما تقوم به من جرائم على أنها تأتي في إطار رد الفعل، فكان تأكيد الدولة المصرية دائما على أن هذه العمليات إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني».

الدور المصري بالقضية الفلسطينية

وتابع: «المسألة الأخرى المهمة هي أن الدولة المصرية ركزت في تحركاتها تجاه التطورات في قطاع غزة على تكثيف قنوات الاتصال والتنسيق والتشاور مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة والمؤثرة بها والمنخرطة فعليا فيها وكان هذا الأمر مهم للوصول إلى رأي عام دولي مؤيد للثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطيني، وبخاصة على مستوى رفض مخططات تصفيات القضية الفلسطينية مثل مخطط التهجير أو مخطط اليوم التالي للحرب».