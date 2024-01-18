التفاصيل الكاملة لواقعة استخراج 26 ملعقة من بطن مريض في المنوفية

استقبل مستشفى الجامعة بمحافظة المنوفية، مريضا يعاني بشكل مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن، وعلى الفور تم تحوله إلى قسم الجراحات لتستخرج منه أجسام غريبة وسط حالة من الذهول من الأطقم الطبية.

مريض يبتلع أشياء غريبة

قال الدكتور السيد الشايب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجامعة، إن القسم استقبل مريض يبلغ من العمر 45 عاما، وبسؤاله عن الأشياء التي ابتلعها لم يجيب قال إنه لا يعلم، وبعد عمل منظار على معدة المريض، تبين أنه يوجد داخل البطن أشياء غريبة فتم تحويله إلى قسم الجراحات.

وأضاف «الشايب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق طبي نجح في استخراج 26 ملعقة صغيرة وعدد واحد انسيال عدد من المسامير العادية ومسامير برمة وفردة موس حلاقة، مشيرا إلى أن المريض بصحة جيدة الآن واحتمال خروجه بعد عدة أيام.

سبب ابتلاع المسامير

وأكد «الشايب»، أن المريض منذ دخوله إلى المستشفى وهو يلتزم الصمت ولا يتكلم عن سبب ابتلاعه تلك الأشياء الغريبة، والتقارير الأولية تشير أنه يعاني ذهنيا منذ فترة لأسباب جعلته يبتلع تلك الأشياء التي يصعب ابتلاعها من الأساس.