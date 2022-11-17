استخراج فوطة جراحية مهملة منذ 7 سنوات في بطن مريض بالمنوفية

نجح فريق من أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفيات جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد كمال عمر الأستاذ المساعد بالقسم، في استخراج فوطة جراحية مهملة من 7 سنوات في بطن مريض أثناء جراحة سابقة.

وأشار الدكتور محمد كمال، رئيس الفريق الجراحي، إلى أن المريض يبلغ من العمر 60 عاما حضر إلى مستشفيات جامعة المنوفية يعاني من ارتفاع متكرر في درجة الحرارة وعدم القدرة على تناول الطعام.

جراحة عاجلة لاستخراج الجسم الغريب

وأضاف كمال في تصريح لـ«الوطن»، أنه أجرى الفحوصات اللازمة على المريض وتبين وجود جسم غريب بحجم 15 سم في 15سم في المنطقة التي تم استئصال الكلى اليمنى منها منذ 7 سنوات من قبل، وعلى الفور قام فريق من قسم جراحة المسالك البولية تحت إشراف رئيس القسم الدكتور سلطان محمد سلطان بتحديد موعد لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الجسم الغريب، وتبين أنها فوطة جراحية مهملة من العملية السابقة.

شكر الفريق الجراحي والطبي

من جانبه توجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشكر إلى الفريق الجراحي والطبي المعاون، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك نخبة من أفضل الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تحتاج إلى إمكانيات عالية ذات مهارة متقدمة.