واقعة غريبة.. استخراج 26 ملعقة ومسامير من بطن مريض في مستشفى بالمنوفية

شهد مستشفى شبين الكوم الجامعي fالمنوفية، واقعة غريبة عقب استخراج «دستة معالق وموس حلاقة وأنسيال وأشياء غريبة أخرى»، من معدة مريض بعد تحويله إلى قسم الجراحة بالمستشفى.

استخراج أشياء غريبة من بطن مريض

وأكد الدكتور أيمن عمر مدير قسم الجراحة، أن قسم أمراض الباطنة ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة المنوفية، استقبلت مريض يبلغ من العمر 45 عام، يعاني من قئ بشكل مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن، وعلى الفور تم إدخاله إلى غرفة العمليات لاستخراجها منه.

وتابع «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب عمل منظار على معدة المريض، تبين وجود أجسام غريبة بالمعدة وسط حالة من الذهول من الفريق الطبي، حيث جرى استخراج 26 ملعقة صغيرة، وواحد أنسيال وعدد من المسامير العادية ومسامير برمة وفردة موس حلاقة.

حالة المريض

وأضاف مدير قسم الجراحة بمستشفى الجامعة، أن هذه الأجسام الغريبة تسببت في التهابات مزمنة فى جدار المعدة، مشيرا أن المريض أصبح بصحة جيدة ومستقرة الآن، وهناك احتمالية في خروجه الأسبوع المقبل من المستشفى بعد التعافي تماما من الإصابة.