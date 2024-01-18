التوتر بين أمريكا وإسرائيل يزداد.. ونتنياهو يرفض مقترحا جديدا لواشنطن بشأن غزة

يستمر التوتر ويزداد يومًا بعد آخر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، آخرها كان رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترح واشنطن بإقامة دولة فلسطينية كجزء من سيناريو ما بعد الحرب.

وقالت وكالة فرانس برس، إن «نتنياهو» أخبر واشنطن أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الحليفين المقربين بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة.

واشنطن تدعو إسرائيل لتقليص هجومها على غزة

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من سيناريو ما بعد الحرب، لكن تعهد بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بالاستمرار في العدوان والهجوم، حتى تحقق دولة الاحتلال انتصارًا حاسمًا على الفصائل الفلسطينية، كما رفض أيضًا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه أخبر واشنطن بذلك.

أكسيوس: الرئيس الأمريكي يشعر بإحباط شديد تجاه نتنياهو

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي منذ أيام، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بإحباط شديد تجاه بنيامين نتنياهو، بسبب رفضه معظم طلبات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، ولم يتحدث بايدن ونتنياهو منذ أيام طويلة.

وأشار «أكسيوس» إلى أن المكالمة الأخيرة بينهما كانت متوترة، وانتهت بإغلاق الرئيس الأمريكي الهاتف في وجه رئيس وزراء الاحتلال قائلًا له «هذه المكالمة انتهت».