طريقة ضبط قناة جديدة تنقل مباراة المنتخب بكأس الأمم الأفريقية

ينتظر عشاق كرة القدم، مواجهة منتخب مصر وغانا في المباراة التي تشغل بال متابعي وعشاق كرة القدم بوجه عام، والمصريون بشكل خاص، إذ يجمع الفريقين تاريخ طويل من المواجهات، في لقاء حاسم اليوم لعشاق الساحرة المستديرة.

ويبحث الكثير عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، وجاءت من ضمن تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، قناة Max sport.

وتعد قناة Max sport من القنوات المهتمة بالمحتوى الرياضي، المحلي والإقليمي والدولي، والتي تجذب ملايين المشاهدات إليها.

ويرصد «الوطن» تردد قناة Max sport وخطوات ضبطها لمتابعة المباراة.

تردد قناة Max sport

ويأتي تردد قناة Max sport، عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

بينما تردد قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

خطوات ضبط قناة Max sport

في البداية اضغط على زر القائمة، من جهاز التحكم.

اذهب إلى قائمة الإعدادات.

قم بالبحث عن قائمة القنوات.

اضغط على زر إضافة قناة.

أدخل تردد قناة Max sport والمعدلات الخاصة بها.

اضغط على زر حفظ، لتظهر لك القناة.

خطوات ضبط تردد القنوات المفتوحة لـمشاهدة مباراة مصر اضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الأقمار الصناعية .

قم بإدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ المذكورة أعلاه.

ابحث عن القناة الخاصة بالمباراة وقم بحفظها وضبطها.

ويشارك منتخب مصر في نسخة كأس أمم أفريقيا 2023، ضمن منتخبات المجموعة الثانية من البطولة، التي تضم موزمبيق، الرأس الأخضر وغانا.