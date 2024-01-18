عاجل.. مفاجأة صادمة للاعبي المنتخب قبل مواجهة غانا في أمم إفريقيا

مباراة ساخنة يخوضها منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، أمام نظيره الغاني، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وبينما يسعى لاعبو منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز الأول لهم في البطولة القارية، إلا أن هناك مفاجأة صادمة قد تحرمهم من تحقيق الفوز أمام المنتخب الغاني، مثلما حدث في المباراة السابقة أمام المنتخب الموزمبيقي التي أُقيمت مساء يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

موعد مباراة مصر وغانا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وغانا على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» بكوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر 10 قنوات مفتوحة، هي:

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

3- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

4- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

5- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

6- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

7- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

8- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

9- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

10- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

مفاجأة صادمة تواجه لاعبي منتخب مصر أمام غانا

وكانت نسبة الرطوبة المرتفعة في الجو بكوت ديفوار، يوم الأحد الماضي، والتي سجلت 47%، أحد أسباب ضعف اللياقة البدنية والفنية للاعبي المنتخب المصري أمام المنتخب الموزمبيقي، بحسب ما صرح اللاعب مصطفى محمد، عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، يمكن الإشارة إلى أن نسبة الرطوبة في الجو مساء اليوم تسجل 34%، وهو ما يعتبر زيادة عن النسبة الطبيعية بنحو 4 درجات، وفقًا لِما أوضحه الدكتور محمد عبد المحسن، أخصائي باطنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، والذي أوضح أن نسبة الرطوبة الطبيعية في الجو تكون بين 20 و30%، ليكون الأكسجين متوفرًا بشكل كافٍ في الجو.

وقد تمثل نسبة الرطوبة المرتفعة هذه عقبة أمام لاعبي المنتخب المصري في لقائهم مساء اليوم أمام المنتخب الغاني؛ إذ أنها تعني قلة الأكسجين المتوفر في الهواء وبالتالي عدم التنفس بأريحية، بحسب «عبد المحسن»، الذي أوضح أن قلة الأكسجين بالهواء تتسبب في ضعف اللياقة البدنية للشخص ونشاطه بشكل عام.

نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

جدير بالذكر أن مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» مساء يوم الأحد الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وكان مصطفى محمد، لاعب منتخب الفراعنة قد أحرز الهدف الأول لمصر في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وفي الدقيقة 55 أحرز اللاعب الموزمبيقي «ويتي» هدف التعالدل لبلاده، ليأتي زميله اللاعب سيليسيو باوكي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 ليضع المنتخب المصري في ورطة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء.