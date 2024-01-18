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فيتوريا يستبعد 4 لاعبين من قائمة المنتخب أمام غانا | عاجل

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
06:13 م | الخميس 18 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف مصدر باللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تفاصيل تواصل مسؤولي المنتخب الوطني من أجل اللاعبين المستبعدين من مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «تواصل معنا المنتخب المصري من أجل تسليم أسماء اللاعبين المستبعدين من القائمة، خاصة وأنه لابد من تواجد 23 لاعبا في المباراة فقط والمنتخب المصري وصل كوت ديفوار بـ27 لاعبا، ولكن لا نستطيع الكشف عن الأسماء المستبعده».

وتابع: «لابد أن يسلم كل منتخب قائمة بأسماء اللاعبين المستبعدين من كل مباراة، قبل المواجهة بساعات لتسليم كافة التقارير لحكم خوض المباراة».

موعد مباراة مصر وغانا في أمم أفريقياويواجه المنتخب الوطني منتخب غانا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة مرتقبة بين المنتخبين، حيث يحتاج المنتخب المصري للفوز بعد التعادل أمام موزمبيق، فيما يحتاج المنتخب الغاني للمباراة بعد الخسارة أمام كاب فيردي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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