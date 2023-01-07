مهندس زراعي: المناخ المطري والتربة الحمضية يسهلان زراعة القهوة والشاي

أدت التغيرات التي طرأت على المناخ في مصر، إلى إنجاح زراعات لم تكن متوفرة، وبعد توفر المناخ المطري «الاستوائي»، أتيحت زراعة القهوة والشاي، كما أن بعض المهندسين الزراعيين، جهزوا الصوب الزراعية ووفروا داخلها المناخ المطري، فضلا عن تعديل التربة إلى حمضية، للحفاظ على مذاق القهوة، كما اعتاده الجميع.

وقال المهندس الزراعي محمد عطية، المتخصص في زراعة شتلات الفواكه الاستوائية والنباتات النادرة، في حديث لـ«الوطن»: يعتقد البعض أن تربة ومناخ مصر غير صالحين لزراعة نبات القهوة والشاي، لافتا إلى أنه اتبع عدة طرق زراعية هندسية في مشتله العلمي، واستطاع زراعة شتلات القهوة، معلقا: «قدرت أنجح بتجربتي في زراعة القهوة وشربت فنجان بن من إنتاجي».

تعديل التربة بإضافة سماد حمضي يعزز زراعة القهوة والشاي

وأضاف «عطية»، أن زراعة القهوة تتطلب مناخا مطريا، استطاع تهيئته داخل مشتله العلمي، فضلا عن تعديل التربة لحمضية وتهيئتها هي الأخرى، بجعلها حمضية بدلا من قلوية، وذلك بإضافة سماد حمضي وروث المواشي لاحتوائه على أمونيا ويوريا، فضلا عن إضافة الكبريت العنصري وتركه 6 أشهر بالتربة ثم حرثه قبل الزراعة، وهو الأقدر بتحويل التربة بفعل البكتريا إلى حمضية، وبالتالي صلاحيتها لزراعة وإنتاج الشاي والقهوة.

التعاون مع الشركات الزراعية لزراعة القهوة والبن تحت ظلال الأشجار

وأشار المهندس الزراعي إلى أن بعض الشركات الزراعية الكبرى تستطيع زراعة القهوة والشاي لتوفر المناخ المطري لديها، لافتا إلى إمكانية التعاون مع تلك الشركات، باستغلال تربتها الخاصة في زراعة محاصيلها الأساسية، باستخدم الفراغات والمساحات في التربة، ومن ثم زراعة شتلات البن والقهوة تحت ظلال الأشجار والنباتات الأساسية في التربة، معلقا: وبكدا نكون زرعنا محاصيل أساسية واستغليناها في زراعة القهوة والشاي تحت ظلالها المناخ المطري

مناطق بمصر نجحت في زراعة القهوة والشاي

وأكد عطية أن توفير عوامل زراعة القهوة والبن أمرا سهلا، أهمها التربة الحمضية والمناخ المطري، لافتا إلى أن ذلك يوفر على الدولة المستورد من الخارج بل ويمكنها تحقيق فائضا للتصدير، مشيرا إلى مناطق نجحت بها زراعة البن مثل رأس السدر وأسوان والقناطر، مؤكدا أن مذاق البن المزروع بمصر لا يختلف عن البن المستورد، كما يمكن خلط بعض أنواع البن المفضلة من المستورد إلى البن المصري حال الرغبة.

أسعار شتلات القهوة

وأوضح أنه يمكن بدء زراعة القهوة والشاي بشراء الشتلات من المشاتل الزراعية المتوفرة بها، لافتا إلى أن متراوح أسعار شتلات القهوة تبدأ من 35 جنيها وحتى 2000 جنيه، بدءا من عمر عام وحتى 5 أعوام وتزيد أسعارها وفقا لعمرها، ويمكن زراعتها تحت ظلال الأشجار في تربة طينية متماسكة دون معوقات.