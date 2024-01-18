وظائف لخريجي كليات الزراعة.. الشروط ورابط التقديم والأوراق المطلوبة

تتعدد فرص ووظائف خريجي كليات الزراعة، حيث يمكنهم العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما يمكنهم العمل في مجالات مختلفة، منها الزراعة، مثل زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات، ومكافحة الآفات، والأغذية مثل: إنتاج الأغذية، وتصنيع الأغذية، وتحليل الأغذية، والبيئة، مثل: حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الريفية، مثل: التخطيط الزراعي، وتنمية المجتمعات الريفية.

وظائف لخريجي كليات الزراعة

وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الخبراء عن فرص عمل لخريجي كليات الزراعة منها وظيفة معاون زراعي تابع لوزارة العدل، على أن يقوم شاغل هذه الوظيفة بمباشرة مأموريات الخبرة التي يندب لأدائها من المختصين بالإدارة العامة التابع لها والواردة من جهات القضاء المختلفة.

مهارات مطلوبة لوظائف خريجي كليات الزراعة

أوضحت بوابة الحكومة المصرية في إعلانها عن وظائف خريجي كليات الزراعة أن هناك عدة مهارات يجب يتمتع بها المتقدم للوظيفة منها الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة، والقدرة على إنجاز الأعمال التي يكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة، وتوافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة.

شروط المتقدمين لوظائف خريجي كليات الزراعة

تشترط وزارة العدل على المتقدمين لوظائف خريجي كليات الزراعة أنه يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، ويحصل على مؤهل عال - بكالوريوس الزراعة - ألا يقل التقدير الدراسي عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف خريجي كليات الزراعة

يتقدم الخريجون لوظائف كلية الزراعة بعد توفير المستندات المطلوبة والتي جاءت وفقا لإعلان الحكومة كالتالي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال)

لينك التقديم لوظائف خريجي كليات الزراعة

يستمر التقدم لوظائف خريجي كليات الزراعة حتى 31 يناير 2024 من خلال الرابط التالي، وبعدها يمكنك رفع الأوراق المطلوبة.

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=HA8ta6B0ZAymXBDttewFNA==