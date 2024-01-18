رامي جمال يعلن تغيير اسم أغنيته الجديدة إلى «بعده فارق»

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تغيير اسم أغنيته المقرر طرحها غدا من «وأنا بفارق» لـ«بعده فارق».

ونشر رامي جمال بوستر الأغنية باسمها الجديد معلقا: طيب أنا غيرت اسم الأغنية لبعده فارق والأغنية بكره الساعة 5 على قناه يوتيوب وكل المنصات… أغنية تدفي في البرد.

رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

أعلن جمال أمس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرحه أغنيته الجديدة والتي كانت تحمل اسم وأنا بفارق.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية باسمها القديم قبل تغييره لاسم بعده فارق معلقا: وأنا بفارق، الجمعة إن شاء الله الساعة 5 على قناه يوتيوب توزيع العبقري أحمد إبراهيم ولحن تيام علي وكلمات أدهم معتز، وعد إن شاء الله بأغنية من أهم أغاني مشواري المتواضع.