رامي جمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «وأنا بفارق»

كشف المطرب رامي جمال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد طرح أغنيته الجديدة «وأنا بفارق».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «وأنا بفارق.. الجمعة إن شاء الله الساعة 5 على قناة اليوتيوب، توزيع العبقري أحمد إبراهيم ولحن تيام علي وكلمات أدهم معتز.. وعد إن شاء الله بأغنية من أهم أغاني مشواري المتواضع».

دويتو دوخناك

وحقق جمال مؤخرا نجاح كبير بدويتو دوخناك يا فراق، والذي يجمعة بزوجتة ناريمان.

وروج جمال للدويتو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا : «دوخناك يا فراق، أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي إن الفن يبقى هوية ليها مش احتراف».