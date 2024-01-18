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النائب ضياء الدين داوود: الحكومة الجريئة تواجه البرلمان بشكل ديمقراطي

كتب:

محمد عزالدين
09:48 م | الخميس 18 يناير 2024
النائب ضياء الدين داوود

النائب ضياء الدين داوود

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن على الحكومة أن تكون منسجمة وأن يكون لديها برنامج طرح على البرلمان؛ صادق وحاز على ثقة البرلمان، وبالتالي عند جلوسهم على مائدة مجلس الوزراء يكونوا «تيم وورك» ويقولون للشعب المصري نحن مسؤولون جميعا.

وأضاف «داوود»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير التموين يقول إنه غير مسؤول، ولم يختر القيادات التي قبض عليها، لافتا أن مستشار الوزير للتوزيع تم القبض عليه من الأجهزة الرقابية مع شبكة داخل الوزارة، والعضو المنتدب لشركة المجمعات الاستهلاكية أيضا، ويدعي الوزير أن هناك أجهزة تختارها.

وأوضح أنه يجب أن تكون المسؤولية مشتركة بين رئيس الحكومة ووزرائه ويتم محاسبتهم معا، وجالسين معا ويغادرون معا، لافتا أن الحكومة الجريئة هي التي تواجه البرلمان بشكل ديمقراطي.

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